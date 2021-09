DSSSB Answer Key : डीएसएसएसबी ने जारी किया इस परीक्षा की आंसर-की, 25 सितंबर तक दर्ज करें आपत्ति

नई दिल्ली. DSSSB Answer Key : दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने टेक्निकल असिस्टेंट, टीजीटी गणित, साइंटिफिक असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट और टीजीटी अंग्रेजी सहित विभिन्न पदों के लिए हुई परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी है. डीएसएसएसबी परीक्षा 2021 में शामिल हुए अभ्यर्थी आंसर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.डीएसएसएसबी भर्ती परीक्षा 10 से 14 सितंबर 2021 के बीच विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. बोर्ड की ओर से जारी आंसर-की में दिए गए किसी भी जवाब पर आपत्ति हो तो इसके लिए 21 से 25 सितंबर 2021 तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

डीएसएसएसबी परीक्षा की आंसर की पर ऐसे दर्ज कराएं आपत्ति

– सबसे पहले डीएसएसएसबी की वेबसाइट https://dsssb.delhi.gov.in/ पर जाएं– अब होम पेज पर दिख रहे Draft answer keys for online computer based examination for various examinations for dates of 10, 11, 13, 14 Sep 2021 लिंक पर क्लिक करें– अब आपके सामने लॉगइन पेज ओपन हो जाएगा– यहां अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि भरकर लॉग इन बटन पर क्लिक करें– अब आपके सामने डीएसएसएसबी आंसर-की ओपन हो जाएगी– अब जिस प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति हो उस पर आपत्ति दर्ज करें

