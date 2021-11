BPSC Admit Card : मिनरल डेवलपमेंट भर्ती इंटरव्यू का कॉल लेटर जारी

नई दिल्ली. BPSC Admit Card : बिहार लोक सेवा आयोग ने मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर भर्ती के लिए इंटरव्यू का कॉल लेटर जारी कर दिया है. मिनिरल डेवलपमेंट ऑफिसर की भर्ती के लिए इंटरव्यू 16 नवंबर 2021 को होगा. बीपीएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह इंटरव्यू मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर कम्टीटिव एग्जामिनेशन के तहत हो रहा है. इस परीक्षा का आयोजन विज्ञापन संख्या 05/2020 के जरिए किया गया था. बीपीएससी ने साक्षात्कार में भाग लेने वाले कुल 41 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लेटर्स जारी किए हैं.आयोग ने कहा कि साक्षात्कार के वक्त ही प्राफार्मा जमा किया जाएगा. बीपीएससी की वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जारी इंटरव्यू लेटर्स लिंक से अपने प्रवेशपत्र पाने के लिए अभ्यर्थियों को 6 अंकों का रोल नबर और उसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. नोटिफिकेशन के अनुसार, इंटरव्यू के लिए 41 उम्मीदवारों को बुलाया गया है. आयोग ने इंटरव्यू के समय भरकर जमा करने वाला प्रोफार्मा भी जारी किया है.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

– सबसे पहले बीपीएससी की वेबसाइट https://www.bpsc.bih.nic.in/ पर जाएं– अब होम पेज पर ही08-11-2021 Interview Letters: For Candidates appearing in interview on 16th November, 2021 under Mineral Development Officer Competitive Examination. (Advt. No. 05/2020) लिंक मिलेगा– इस लिंक पर क्लिक करने पर एक नया पेज ओपन होगा– नए पेज पर अपना रोल नंबर और कैप्चा एंटर करके सबमिट करें– अब एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा– इसे डाउनलोड कर लेंये भी पढ़ें

India Post GDS Recruitment 2021: 10वीं पास भारतीय डाक में बिना परीक्षा के पा सकते हैं नौकरी, जल्द करें अप्लाई, मिलेगी अच्छी सैलरी

Sarkari Naukri: सरकारी विभागों में शुरू हैं भर्तियां, 8वीं, 10वीं पास के लिए भी मौका