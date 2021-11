DSSSB Exam Admit Card : डीएससएएसबी ने जारी किया इन भर्ती परीक्षाओं का एडमिट कार्ड

नई दिल्ली. DSSSB Exam Admit Card : दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने जूनियर स्टेनोग्राफर सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली ऑनलाइन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया है. इन भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले डीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट https://dsssb.delhi.gov.in/ पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. नोटिफिकेशन के अनुसार डीएसएसएसबी द्वारा जूनियर स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट बैक्टीरियोलॉजिस्ट, पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट केमिस्ट, अकाउंटेंट, ड्राइंग टीचर, लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर और ड्राइवर के पदों पर भर्ती की जानी है. इन पदों पर भर्ती की परीक्षा 26 और 27 नवंबर, 29 और 30 नवंबर को आयोजित की जाएगी.

इसके अलावा 25 नवंबर को होने वाली परीक्षा के लिए भी एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं.नोटिस के अनुसार डीएसएसएसबी की भर्ती परीक्षाओं में उम्मीदवारों को केाविड-19 के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा. भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे उम्मीदवार इन स्टेप्स से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

डीएसएसएसबी भर्ती परीक्षाओं का एडमिट कार्ड ऐसे करें डाउनलोड

– सबसे पहले डीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट https://dsssb.delhi.gov.in/ पर जाएं– अब होम पेज पर DOWNLOAD THE E-ADMIT CARDS FOR THE DSSSB EXAMINATIONS SCHEDULED ON 26TH, 27TH, 29TH AND 30TH NOV 2021 लिंक पर क्लिक करें– अब एक नया पेज ओपन हो जाएगा– अब यहां अपने अप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि एंटर करके लॉग इन करें– अब डीएसएसएसबी एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लें

