UP NHM CHO Result : यूपी में 2800 मेडिकल ऑफिसर की भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, वेरीफिकेशन के लिए तैयार रखें ये दस्तावेज

नई दिल्ली. UP NHM CHO Result : उत्तर प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 28000 मेडिकल ऑफिसर भर्ती के लिए हुई परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है. इसके साथ ही स्योरिटी बॉन्ड फॉर्म और प्रोग्राम स्टडी सेंटर भी जारी कर दिए गए हैं. यूपी एनएचएम सीएचओ भर्ती परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने नतीजे यूपी एनएचएम की वेबसाइट upnrhm.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा 9 और 10 सितंबर 2021 को प्रदेश के विभिन्न शहरों में हुई थी. एनएचएम ने चयनित उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है. इसमें चयनित उम्मीदवारों का अब डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा. जो उम्मीदवार यूपी एनएचएम सीएचओ भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे वे अपने नतीजे इन स्टेप से डाउनलोड कर सकते हैं.

UP NHM CHO Recruitment Exam Result : ऐसे चेक करें नतीजे

– सबसे पहले एनएचएम की वेबसाइट upnrhm.gov.in पर जाएं– अब होम पेज पर ही Result declaration of 2800 CHO-CCHN Training under NHM, UP and Surety Bond Format. & Program Study Center (PSC) Address लिंक मिलेगा– अब इस पर क्लिक करने पर एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा– अब रिजल्ट ओपन हो जाएगा– इसे डाउनलोड कर लें

यूपी सीएचओ भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स

– हाईस्कूल, इंटरमीडिएअ की मार्कशीट और सर्टिफिकेट-जीएनएम/पोस्ट बेसिक नर्सिंग/बीएससी नर्सिंग डिग्री/सर्टिफिकेट– नर्स एवं मिडवाइफ के रूप में यूपी नर्स एवं मिडवाइफ काउंसिल में रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट– कैटेगरी का सर्टिफिकेट– आईडी प्रूफ, पेमेंट/मेलिंग एड्रेस प्रूफ– दो पासपोर्ट साइज फोटो– सीएचओ रिजल्ट का प्रिंट आउट

