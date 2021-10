UPHJS Result 2021 : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया जिला जज भर्ती प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट, यहां देखें कटऑफ

नई दिल्ली. UPHJS Result 2021 : इलाहाबाद हाइकोर्ट ने यूपी उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा 2021 (UP HJS 2021) का रिजल्ट जारी कर दिया है. प्रारंभिक परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों के रोल नंबर की लिस्ट इलाहाबाइ हाईकोर्ट ने अपनी वेबसाइट allahabadhighcourt.in पर अपलोड कर दिया है. उम्मीदवार इस वेबसाइट पर जाकर अपने नतीजे चेक कर सकते हैं. नोटिस के अनुसार, यूपी उच्च न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 में कुल 1837 उम्मीदवार पास हुए हैं. इस परीक्षा का आयोजन पांच सितंबर 2021 को किया गया था. इसके जरिए जिला जज के 98 रिक्त पदों पर भर्ती होगी.

UP HJS 2021 का कट-ऑफ

अनारक्षित वर्ग- 63 अंकओबीसी-55 अंकएससी-45 अंकएसटी-45 अंक

ऐसे चेक करें नतीजे

– सबसे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट allahabadhighcourt.in पर जाएं– अब होम पेज पर रिक्रूटमेंट टैब पर क्लिक करें– अब ‘Marks of Preliminary Examination of Direct Recruitment to UPHJS-2020’ लिंक पर क्लिक करें– अब apps.allahabadhighcourt.in/recruit/hjs2020/hjs-marks-prem.jsp लिंक मिलेगा– अब अपनी लॉग इन आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करें– अब रिजल्ट की पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी– अब इसमें अपना रोल नंबर सर्च करके रिजल्ट चेक कर लें

