HPSC HCS Prelims Result 2021: हरियाणा सिविल सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी, जानें कितना गया है कट ऑफ

नई दिल्ली. HPSC HCS Prelims Result 2021 : हरियाणा लोक सेवा आयोग ने हरियाणा सिविल सर्विस और अन्य अलाइड सेवाओं लिए हुई प्रारंभिक परीक्षा 2021 का रिजल्ट जारी कर दिया है. इसकी परीक्षा 12 सितंबर 2021 को हुई थी. इस परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अपने नतीजे एचपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. नोटिफिकेशन के अनुसार मुख्य परीक्षा के लिए कुल सीटों से 12 गुना अधिक अभ्यर्थियों का सेलेक्शन हुआ है. हरियाणा लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट के साथ कट ऑफ भी जारी कर दिया है.

हरियाणा लोक सेवा आयोग के अनुसार, सबसे अधिक 68.50 कट ऑफ सामान्य वर्ग का गया है. जबकि सबसे कम 14 कट ऑफ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की का रहा है. 155 पदों के लिए हुई प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य परीक्षा के लिए 2082 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है. मुख्य परीक्षा का आयोजन नवंबर या दिसंबर में होगा. हरियाणा लोक सेवा आयोग ने हरियाणा सिविल सर्विस और अन्य अलाइड सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षा के लिए 1.48 लाख ने आवेदन किया था. परीक्षा के लिए 13 जिलों में 535 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे.

ऐसे चेक करें हरियाणा लोक सेवा आयोग का रिजल्ट– सबसे पहले हरियाणा लोक सेवा आयोग की वेबसाइट http://hpsc.gov.in/ पर जाएं– अब होम पेज पर रिजल्ट सेक्शन में जाएं– अब यहां ‘रिजल्ट्स’ में Result for the Posts of HCS (Ex.Br.) & Other Allied Services Preliminary Examination – 2021 लिंक पर क्लिक करें– अब एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी– इसमें अपना रोल नंबर सर्च कर सकते हैं– रोल नंबर सर्च करने के लिए CTRL+F शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं

यहां क्लिक करके डायरेक्ट रिजल्ट चेक कर सकते हैं

