IBPS RRB Admit Card 2021: आईबीपीएस ने जारी किया आरआरबी ऑफिसर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड, एग्जाम 1 से 7 अगस्त तक

नई दिल्ली. IBPS RRB Admit Card 2021: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) ने आरआरबी (RRB) ऑफिसर स्केल-1 भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. परीक्षा का आयोजन अगले महीने 1 अगस्त से 7 अगस्त तक होगा. आरआरबी (RRB) ऑफिसर स्केल-1 भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थी एडमिट कार्ड आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. इस वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक 7 अगस्त तक उपलब्ध रहेगा.

45 मिनट की होगी आईबीपीएस आरआरबी पीओ परीक्षा

यह परीक्षा कुल 45 मिनट की होगी. परीक्षा में सारे सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे. 45 मिनट की परीक्षा में कुल 80 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होंगे जिसमें रीजनिंग से 40 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे. बता दें कि इस प्रीलिम्स एग्जाम को पास करने वाले उम्मीदवारों को मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा जो कि 25 सितंबर को प्रस्तावित है.

इन स्टेप्स से आईबीपीएस आरआरबी पीओ एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड करें

-आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

-Common Recruitment Process for RRBs (CRP-RRBs-X) for Recruitment of Group "A" – Officers (Scale-I) के लिंक को खोलें.

-इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल भर कर पंजीकरण नंबर / रोल नंबर और पासवर्ड और डेट ऑफ वर्थ भरें.

-सबसे लास्ट में लॉगिन बटन पर क्लिक करें और आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें.

ये भी पढ़ें-

UPPSC: यूपी पीसीएस 2019-2020 की कटऑफ और मार्क्स जारी, ऐसे चेक करें

Assam Rifles Recruitment: असम राइफल्स जॉइन करने का सुनहरा मौका, 131 पदों पर होगी भर्ती