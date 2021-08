IBPS Score Card 2021 : आईबीपीएस पीओ भर्ती परीक्षा का स्कोर कार्ड जारी, ऐसे डाउनलोड करें

नई दिल्ली. IBPS RRB PO Score Card 2021 : इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सोनेल बैंकिंग यानी आईबीपीएस ने पीओ भर्ती परीक्षा का स्कोर कार्ड जारी कर दिया है. आईबीपीएस पीओ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 24 अगस्त को जारी किया गया था. आईबीपीएस पीओ भर्ती प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. आईबीपीएस ऑफिसर स्केल-I प्रारंभिक परीक्षा एक से सात अगस्त 2021 को हुई थी. प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी अब मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे.

IBPS RRB PO Prelims Score Card 2021 : ऐसे करें डाउनलोड

– सबसे पहले आईबीपीएस की वेबसाइट ibps.in पर जाएं– अब होम पेज पर लेटेस्ट अपडेट सेक्शन में जाएं– अब यहां Click here to view your scores of Online Preliminary Exam for CRP-RRBs-X officer Scale-I लिंक पर क्लिक करें– अब यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि एंटर करें– अब आईबीपीएस आरआरबी पीओ स्कोर कार्ड 2021 डाउनलोड करें– इसका प्रिंट आउट भी निकाल कर रख लें

25 सितंबर को होगी आईबीपीएस आरआरबी पीओ भर्ती मुख्य परीक्षा

आईबीपीएस आरआरबी पीओ भर्ती मुख्य परीक्षा का आयोजन 25 सितंबर 2021 को होगा. इसके बाद इंटरव्यू का राउंड होगा. अभ्यर्थियों का फाइनल सेलेक्शन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में किए गए परफॉर्मेंस के आधार पर होगा. आईबीपीएस आरआरबी पीओ भर्ती मुख्य परीक्षा 200 अंकों की होगी. इसमें 200 प्रश्न पूछे जाएंगे. रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, अंग्रेजी भाषा/हिंदी भाषा, कंप्यूटर नॉलेज सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे. प्रत्येक सेक्शन से 40-40 प्रश्न होंगे. रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी 50-50 अंकों का होगा. जनरल अवेयरनेस और भाषा का पेपर 40-40 अंकों का होगा. कंप्यूटर नॉलेज से 20 अंक के प्रश्न होंगे.

