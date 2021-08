IBPS RRB PO Result 2021 : आईबीपीएस आरआरबी पीओ भर्ती प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी

नई दिल्ली. IBPS RRB PO Result 2021 : आईबीपीएस आरआरबी पीओ भर्ती परीक्षा 2021 का रिजल्ट जारी हो गया है. आईबीपीएस आरआरबी पीओ भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा में शमिल हुए अभ्यर्थी अपने नतीजे आधिकारिक वेबसाइट https://ibpsonline.ibps.in/ पर जाकर चेक कर सकते हैं. आईबीपीएस आआरबी पीओ प्रारंभिक परीक्षा 2021 का रिजल्ट वेबसाइट पर 31 अगस्त तक मौजूद रहेगा. यह परीक्षा एक से सात अगस्त 2021 के बीच हुई थी. यह भर्ती प्रक्रिया सीआरपी आरआरबी एक्स के अंतर्गत ऑफिसर स्केल-1 के लिए चल रही है. प्रारंभिक परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को अब मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा. इसकी परीक्षा तिथि आरआरबी की ओर से जल्द ही घोषित की जाएगी. आईबीपीएस आरआरबी पीओ भर्ती 2021 के तहत कुल 3800 रिक्त पदों पर भर्ती होनी है.

ऐसे चेक करें आईबीपीएस आरआरबी पीओ भर्ती प्रारंभिक परीक्षा 2021 का रिजल्ट

– सबसे पहले आईबीपीएस की वेबसाइट https://ibpsonline.ibps.in/ पर जाएं– अब यहां होम पेज पर ही ‘Click here to View Your Result Status of Online Preliminary Examination for CRP-RRBs -X-Officers Scale, लिंक मिलेगा– इस पर क्लिक करें– अब नए पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा– यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और जन्मतिथि एंटर करके लॉग इन बटन पर क्लिक कर दें– अब रिजल्ट डाउनलोड कर लें

