Income Tax Department Jobs 2021 : इनकम टैक्स विभाग में इन पदों पर नौकरियां, 1.4 लाख तक होगा वेतन

नई दिल्ली. Income Tax Department Recruitment 2021 : इनकम टैक्स विभाग में सरकारी नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए खुशखबरी है. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, यूपी (पूर्व) लखनऊ ने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट और मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती निकाली है. इसके लिए आवेइन इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट cometaxindia.gov.in पर जाकर करना है. आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 है. इनकम टैक्स विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह भर्ती स्पोर्ट्स कोटे के जरिए भरी जाएगी. विभिन्न खेलों में उत्कष्ट खिलाड़ी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके तहत कुल 28 वैकेंसी है.

वैकेंसी का विवरण

इनकम टैक्स इंस्पेक्टर- 03 पदटैक्स असिस्टेंट- 13 पदमल्टी टास्किंग स्टाफ- 12 पद

आवश्यक शैक्षिक योग्यता-

इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट- इन पदों के लिए अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट होना चाहिए. टैक्स असिस्टेंट पद के लिए डाटा एंट्री की स्पीड 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए.मल्टी टास्किंग स्टाफ- किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए.

आयु सीमाइनकम टैक्स इंस्पेक्टर- अभ्यर्थी की की उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए.टैक्स असिस्टेंट/एमटीएस- अभ्यर्थी की आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

इतना होगा वेतन

इनकम टैक्स इंस्पेक्टर- पे लेवल-7 (Rs.44900 to Rs.142400)टैक्स असिस्टेंट- पे लेवल-4 (Rs.25500 to Rs.81100)मल्टी-टास्किंग स्टाफ- पे लेवल-l (Rs.18000 to Rs.56900)

यहां क्लिक करके नोटिफिकेशन देखें

