Central Bank of India SO Recruitment 2021: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी बनने का सुनहरा मौका, जल्द करें आवेदन, 89000 मिलेगी सैलरी

Central Bank of India SO Recruitment 2021: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) में नौकरी (Sarkari Naukri) की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है. इसके लिए Central Bank of India ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रिक्त पदों (Central Bank of India SO Recruitment 2021) के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (Central Bank of India SO Recruitment 2021) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे Central Bank of India की आधिकारिक वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (Central Bank of India SO Recruitment 2021) पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 दिसंबर है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ibpsonline.ibps.in/cbiosvsnov21/basic पर क्लिक करके भी इन पदों (Central Bank of India SO Recruitment 2021) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default के जरिए आधिकारिक नोटिफिकेशन (Central Bank of India SO Recruitment 2021) को भी देख सकते हैं. इस भर्ती (Central Bank of India SO Recruitment 2021) प्रक्रिया के तहत कुल 115 पदों को भरा जाएगा.

Central Bank of India SO Recruitment 2021 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत तिथि- 23 नवंबर 2021ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि- 17 दिसंबर 2021

Central Bank of India SO Recruitment 2021 के लिए रिक्ति विवरण

कुल पदों की संख्या- 115

Central Bank of India SO Recruitment 2021 के लिए योग्यता मानदंड

उम्मीदवारों के पास दिए गए आधिकारिक नोटिफिकेशन से संबंधित योग्यता होनी चाहिए.

Central Bank of India SO Recruitment 2021 के लिए आयुसीमा

अर्थशास्त्री / एजीएम (स्केल V)- न्यूनतम 30 वर्ष और अधिकतम 45 वर्षआयकर अधिकारी / एजीएम (स्केल V)- न्यूनतम 35 वर्ष और अधिकतम 45 वर्षसूचना प्रौद्योगिकी / एजीएम (स्केल V)- न्यूनतम 35 वर्ष और अधिकतम 50 वर्षडाटा साइंटिस्ट / सीएम (स्केल IV)- न्यूनतम 28 वर्ष और अधिकतम 35 वर्षक्रेडिट अधिकारी / एसएम (स्केल III)- न्यूनतम 26 वर्ष और अधिकतम 34 वर्षडाटा इंजीनियर / एसएम (स्केल III)- न्यूनतम 26 वर्ष और अधिकतम 35 वर्षआईटी सुरक्षा विश्लेषक / एसएम (स्केल II)- न्यूनतम 26 वर्ष और अधिकतम 40 वर्षआईटी एसओसी विश्लेषक / एसएम (स्केल III)- न्यूनतम 26 वर्ष और अधिकतम 40 वर्षरिस्क प्रबंधक / एसएम (स्केल III)- न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 35 वर्षतकनीकी अधिकारी (क्रेडिट) / एसएम (स्केल III)- न्यूनतम 26 वर्ष और अधिकतम 34 वर्षवित्तीय विश्लेषक / प्रबंधक (स्केल I)- न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 35 वर्षसूचना प्रौद्योगिकी / प्रबंधक (स्केल II)- न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 35 वर्षविधि अधिकारी / प्रबंधक (स्केल I)- न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 35 वर्षरिस्क प्रबंधक / प्रबंधक (स्केल II)- न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 35 वर्षसुरक्षा / प्रबंधक (स्केल II)- न्यूनतम 26 वर्ष और अधिकतम 45 वर्षसुरक्षा / AM (स्केल I)- न्यूनतम 26 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष

