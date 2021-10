MES Result 2021 : सुपरवाइजर और ड्रॉफ्ट्समैन भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, इस दिन होगा डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन

नई दिल्ली. MES Result 2021 : मिलिट्री इंजीनियर सर्विस (MES) ने सुपरवाइजर और ड्रॉफ्ट्समैन भर्ती की लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. एमईएस ने अपनी वेबसाइट mes.gov.in पर चयनित अभ्यर्थियों की एक प्रोविजनल लिस्ट जारी की है. एमईएस परीक्षा 29 अगस्त 2021 को हुई थी. परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अपने नतीजे आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं.

लिखित परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों का अब डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन होगा. सुपरवाइजर पद के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन 20 अक्टूबर और ड्रॉफ्ट्समैन पद के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन 11 नवंबर 2021 को होगा. वेरीफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों को हेडक्वॉर्टर चीफ इंजीनियर पुणे जोन सर मानेकजी मेहता मार्ग पुणे-411001 में रिपोर्ट करना होगा. इन्हें अपने साथ आवश्यक दस्तावेज भी लेकर पेश होना है.

ऐसे चेक करें एमईएस रिजल्ट 2021

– सबसे पहले एमईएस की वेबसाइट mes.gov.in पर जाएं– अब होम पेज पर लिंक “CLICK HERE FOR DOWNLOAD PROVISIONAL LIST OF QUALIFIED CANDIDATES FOR DOCUMENT VERIFICATION (IT IS NOT MERIT LIST) FOR THE POST SUPERVISOR B/S AGAINST MES ADVT. NO. Advt/DR/SS(2)/2021/CEPZ” OR “CLICK HERE FOR DOWNLOAD PROVISIONAL LIST OF QUALIFIED CANDIDATES FOR DOCUMENT VERIFICATION (IT IS NOT MERIT LIST) FOR THE POST DRAUGHTSMANS AGAINST MES ADVT. NO. Advt/DR/SS(2)/2021/CEPZ” पर क्लिक करें

– अब रिजल्ट की पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी– अब इसे डाउनलोड कर लें

