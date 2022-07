Ministry of Defence Sarkari Naukri: रक्षा मंत्रालय में 10वीं पास के लिए इन पदों पर निकली वैकेंसी, 45000 मिलेगी सैलरी  

Ministry of Defence Recruitment 2022: मुख्यालय उत्तरी कमान, रक्षा मंत्रालय ने फायरमैन और अन्य पदों (Ministry of Defence Recruitment 2022) को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (Ministry of Defence Recruitment 2022) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे Ministry of Defence की आधिकारिक वेबसाइट mod.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (Ministry of Defence Recruitment 2022) के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://www.mod.gov.in/ पर क्लिक करके भी इन पदों (Ministry of Defence Recruitment 2022) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक Ministry of Defence Recruitment 2022 Notification PDF के जरिए भी आधिकारिक नोटिफिकेशन (Ministry of Defence Recruitment 2022) को चेक कर सकते हैं. इस भर्ती (Ministry of Defence Recruitment 2022) प्रक्रिया के तहत कुल 23 पदों को भरा जाएगा.

Ministry of Defence Recruitment 2022 के लिए महत्वपूर्ण तिथि

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

आवेदन करने की तिथि- 30 दिनों के भीतर

Ministry of Defence Recruitment 2022 के लिए रिक्ति विवरण

कुल पदों की संख्या- 23

सिविलियन मोटर ड्राइवर (साधारण ग्रेड): 5 पदव्हीकल मैकेनिक: 1 पदक्लीनर: 1 पदफायरमैन: 14 पदमजदूर: 2 पद

Ministry of Defence Recruitment 2022 के लिए योग्यता मानदंड

उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए. साथ ही इन पदों के लिए संंबंधित स्किल नॉलेज होना चाहिए.

Ministry of Defence Recruitment 2022 के लिए आयुसीमा

उम्मीदवारों की आयुसीमा 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

Ministry of Defence Recruitment 2022 के लिए चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा शामिल होगी. लिखित परीक्षा समग्र योग्यता बनाएगी और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 33% हैं. सभी शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा.

ये भी पढ़ें…भारत सरकार के इन विभागों में बिना परीक्षा पा सकते हैं नौकरी, जल्द करें अप्लाई

वित्त विभाग में बनना चाहते हैं अधिकारी, तो इस विषय में होना चाहिए ग्रेजुएट