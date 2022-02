Ministry of Defence Recruitment 2022: डिफेंस मिनिस्ट्री में इन पदों पर निकली वैकेंसी, 10वीं, 12वीं पास करें आवेदन, मिलेगी अच्छी सैलरी

Ministry of Defence Recruitment 2022: रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) में नौकरी (Sarkari Naukri) की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है. इसके (Ministry of Defence Recruitment 2022) लिए रक्षा मंत्रालय, एम्बार्केशन मुख्यालय कोलकाता ने टैली क्लर्क, MTS, कुक और हाउसकीपर के पदों पर भर्ती (Ministry of Defence Recruitment 2022) के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (Ministry of Defence Recruitment 2022) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे Ministry of Defence की आधिकारिक वेबसाइट indianarmy.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (Ministry of Defence Recruitment 2022) पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 फरवरी 2022 है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://indianarmy.nic.in/ पर क्लिक करके भी इन पदों (Ministry of Defence Recruitment 2022) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक Ministry of Defence Recruitment 2022 के जरिए भी आधिकारिक नोटिफिकेशन (Ministry of Defence Recruitment 2022) को भी देख सकते हैं. इस भर्ती (Ministry of Defence Recruitment 2022) प्रक्रिया के तहत कुल 13 पदों को भरा जाएगा.

Ministry of Defence Recruitment 2022 के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ

आवेदन करने की अंतिम तिथि – 26 फरवरी 2022

Ministry of Defence Recruitment 2022 के लिए रिक्ति विवरण

कुल पद – 13

टैली क्लर्क – 2 पदकुक – 3 पदएमटीएस (वॉचमैन) – 4 पदएमटीएस (सफाईवाला) – 3 पदहाउसकीपर – 1 पद

Ministry of Defence Recruitment 2022 के लिए योग्यता मानदंड

टैली क्लर्क- उम्मीदवारों के पास 12वीं/HSC पास या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए.कुक – कक्षा 10वीं या समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए.एमटीएस (चौकीदार) – उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 10वीं या समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए.हाउसकीपर – कक्षा 10वीं या समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए.

Ministry of Defence Recruitment 2022 के लिए आयु सीमा

उम्मीदवारों की आयुसीमा 18 से 25 वर्ष (सरकारी मानदंडों के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट होगी) के बीच होनी चाहिए.

Ministry of Defence Recruitment 2022 के लिए वेतन

टैली क्लर्क – पे मैट्रिक्स लेवल 2रसोइया – पे मैट्रिक्स लेवल 1MTS (चौकीदार) – पे मैट्रिक्स लेवल 1MTS (सफाईवाला) – पे मैट्रिक्स लेवल 2हाउसकीपर – पे मैट्रिक्स लेवल 1

