MPPEB Jobs: ग्रुप II सब-ग्रुप 3 की 344 वैकेंसी, आवेदन शुरू, फीस से योग्यता तक देखें सभी डिटेल

MPPEB Group 2 application begins: आवेदन शुल्क

अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये फीस देनी होगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए फीस 250 रुपये है.

MPPEB Group 2 application begins: वैकेंसी के लिए आवेदन के स्टेप्स

-आधिकारिक वेबसाइट peb.mp.gov.in पर जाएं.-होमपेज पर, “Online Form -Group-2 (Sub Group -3)swachhta nirikshak, chemist and other equivalent direct and backlog post Combined Recruitment Test – 2022 Start From 21/11/2022” पर क्लिक करें.-अप्लाई लिंक पर क्लिक करें.-आवेदन फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें.-फीस पे करें और आवेदन जमा करें.-फॉर्म डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लें.

वैकेंसी का official notification यहां पढ़ें

Direct link अप्लाई करने के लिए

