Sarkari Naukri MP: एमपी में काउंसलर पदों पर निकली है भर्ती, जानें कौन और कैसे कर सकता है आवेदन

कैसे करें आवेदन

पदों के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट sams.co.in पर जाना होगा. इसके बाद मुख्य पृष्ठ पर दी गई, ‘Recruitment of Approx. 40 Contractual Counsellors for Operationalization of Tele MANAS Cell (M.G.M. Medical College, Indore and Mental Hospital, Gwalior) under Mental Health Programme, National Health Mission, Madhya Pradesh’ कि लिंक पर क्लिक करना होगा. अब ‘अप्लाई’ के लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद आवेदन पत्र भरकर फॉर्म सबमिट करना होगा. वहीं भर्ती का नोटिफिकेशन देखने के लिए उम्मीदवार इस लिंक https://www.sams.co.in/uploaddocs/1824017276-1661428303.pdf पर जा सकते हैं.

