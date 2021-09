OSSC Main Exam 2021 : ओडिशा एसएससी ने जारी किया पैरामेडिल स्टाफ भर्ती मुख्य परीक्षा का शेड्यूल

नई दिल्ली. OSSC Main Exam 2021 : ओडिशा स्टाफ सेलेक्शन कमिशन ने स्टाफ नर्स, एएनएम, फार्मासिस्ट, एक्स रे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन पदों पर भर्ती के लिए होने वाली मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है. मुख्य परीक्षा का आयोजन 20 सितंबर को किया जाएगा. जो अभ्यर्थी स्टाफ नर्स, एएनएम, फार्मासिस्ट, एक्स रे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन पदों पर भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा पास किए हैं वह ओएसएससी की वेबसाइट ossc.gov.in पर जाकर परीक्षा का शेड्यूल चेक कर सकते हैं. परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगी. इसका आयोजन 20 सितंबर को दो शिफ्ट में होगा. पहली शिफ्ट यानी सुबह 10 बजे से 11 बजे तक पेपर-I (कंपोजिट पेपर) होगा. जबकि पेपर II (टेक्निकल पेपर) 11:30 बजे से 12:30 बजे तक होगा.

पैरामेडिकल पदों पर भर्ती की मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड 15 सितंबर से डाउनलोड किया जा सकेगा. ओएसएससी द्वारा एडिमट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक अपनी वेबसाइट ossc.gov.in पर एक्टिव कर दिया जाएगा.

ऐसे चेक करें ओएसएससी पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती मुख्य परीक्षा का शेड्यूल

– सबसे पहले ओएसएससी की वेबसाइट www.ossc.gov.in पर जाएं– अब होम पेज पर What is New Section में जाएं– यहां k-Notice Regarding Main written examination for the post of Staff Nurse, ANM, Pharmacist, X-Ray Technician, ECG Technician-2019 to be held on 20.09.2021 [Advt. No. 4748/OSSC dated 31.12.2019] लिंक मिलेगा– इस पर क्लिक करें

