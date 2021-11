Sarkari Naukri Result 2021: बैंक, रेलवे सहित कई विभागों में निकली हैं बंपर नौकरियां,छूट न जाए मौका,जल्द करें आवेदन

नई दिल्ली (Sarkari Naukri Result 2021). रेलवे और बैंक सहित कई सरकारी विभागों में विभिन्न पदों के लिए बंपर भर्तियां निकली हैं. इन पदों के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं. यहां जानिए इन विभागों में कितने रिक्त पदों के लिए भर्तियां निकली हैं. योग्यता क्या मांगी गई है और आवेदन की अंतिम तिथि क्या है.

Bank Bharti 2021:

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया(CBI) ने आयकर अधिकारी, आईटी, आईटी सुरक्षा विश्लेषक, सुरक्षा अधिकारी, क्रेडिट अधिकारी, अर्थशास्त्री सहित स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के विभिन्न पदों पर (Central Bank of India SO Recruitment 2021) भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों (Central Bank of India Recruitment 2021) के लिए 23 नवंबर 2021 से ऑनलाइन मोड में आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी और 17 दिसंबर 2021 तक चलेगी.

अभ्यर्थी इस लिंक पर क्लिक https://centralbankofindia.co.in/sites/default/files/2021-11/Notification_Recruitment_of_Specialist_Officers कर नोटिफिकेशन देख सकते हैं. स्पेशलिस्ट ऑफिसर (Bank SO Recruitment 2021) के कुल 155 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी.

Railway Recruitment 2021:

भारतीय रेलवे ने उत्तर मध्य रेलवे जाने में अपरेंटिस के विभिन्न पदों (Railway Recruitment 2021) पर भर्तियां निकाली हैं. इन पदों के लिए (Railway Apprentice Recruitment 2021) आवेदन की प्रक्रिया जारी है. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट rrcpryj.org के जरिए इन पदों (Railway Bharti 2021) के लिए 1 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं.

अभ्यर्थी इस डायरेक्ट लिंक https://www.rrcprjapprentices.in पर क्लिक सीधे इन पदों (Railway Recruitment 2021) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक https://rrcpryj.org/Downloads/Notification-Act-Apprentices पर क्लिक कर नोटिफिकेशन देख सकते हैं. अपरेंटिस (Apprentice Bharti) के कुल 1664 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएंगी.

UPPCL Recruitment 2021:

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने जूनियर इंजीनियर के पदों (UPPCL JE Recruitment 2021) पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं. इन पदों के लिए 12 नवंबर 2021 से आवेदन की प्रक्रिया जारी है. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.upenergy.in से जरिए इन पदों (UPPCL Recruitment 2021) के लिए 2 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं.

अभ्यर्थी इस लिंक पर https://cdn.digialm.com//per/g01/pub/726/EForms/image/ImageDocUpload क्लिक कर नोटिफिकेशन देख सकते हैं. साथ ही इस डायरेक्ट लिंक https://cdn.digialm.com/EForms/configuredHtml/1258/74079/Instruction पर क्लिक कर इन पदों (UPPCL Recruitment 2021) के लिए सीधे आवेदन भी कर सकते हैं. जूनियर इंजीनियर, ट्रेनी के कुल 173 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी.

