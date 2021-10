HSSC Result : हरियाणा कमांडो भर्ती फिजिकल टेस्ट का रिजल्ट जारी, देखें लिस्ट

नई दिल्ली. HSSC Result : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस कांस्टेबल (कमांडो विंग) भर्ती के फिजिकल टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया है. फिजिकल टेस्ट पास करने वाले अभ्यर्थी अब लिखित परीक्षा देंगे. फिजिकल टेस्ट पास करने वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट हरियाणा एसएससी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है. अभ्यर्थी हरियाणा एसएससी की वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं.

हरियाणा एसएससी के अनुसार, कमांडो भर्ती की लिखित परीक्षा के शेड्यूल की जानकारी जल्द ही दी जाएगी. इस परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी होगी. प्रत्येक गलत जवाब पर 0.60 अंक काट लिए जाएंगे. इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को डेढ़ घंटे का समय मिलेगा. परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा.

हरियाणा पुलिस कमांडो भर्ती 2021 के तहत कांस्टेबल के 520 रिक्त पद भरे जाने हैं. इसके लिए आवेदन प्रक्रियास 14 जून से 26 जून तक हुई थी.

ऐसे चेक करें रिजल्ट

– सबसे पहले हरियाणा एसएससी की वेबसाइट https://www.hssc.gov.in/ पर जाएं– अब रिजल्ट सेक्शन में जाएं– यहां List of Qualified Candidates for Written Examination of Male Constable (Commando Wing) लिंक पर क्लिक करें– अब इस पीडीएफ फाइल में अपना रोल नंबर सर्च करें– रोल नंबर सर्च करने के लिए CTRL+F भी कर सकते हैं

यहां क्लिक करके रिजल्ट की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें

