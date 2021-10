HSSC Result : महिला एसआई भर्ती की लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी, इस दिन होगा फिजिकल टेस्ट

नई दिल्ली. HSSC Result : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा पुलिस महिला सब इंस्पेक्टर भर्ती के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं. आयोग ने इसके साथ एसआई भर्ती परीक्षा में पास अभ्यर्थियों के शारीरिक मानक परीक्षण यानी फिजिकल टेस्ट की डेट भी घोषित कर दी है. महिला एसआई भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट 13 अक्टूबर को होगा. इसके लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे. आयोग ने अपने नोटिस में कहा है कि महिला सब इंस्पेक्टर भर्ती का फिजिकल टेस्ट पीएसटी परेड ग्राउंड, सेक्टर-5, पंचकुला में होगा. इसका एडमिट कार्ड हरियाणा एसएससी की वेबसाइट http://hssc.gov.in/ पर जाकर डाउनलोड किया जा सकेगा.

हरियाणा महिला एसआई भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 16 सितंबर को हुई थी. यह भर्ती 35 महिला एसआई पदों के लिए हो रही है. नोटिस में कहा गया है कि अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट में अपने साथ ओरिजिनल एडमिट कार्ड ही लेकर आना है.

पीएसटी के लिए परेड ग्राउंड में रिपोर्टिंग का समय 10.30 बजे है. 11 बजे के साथ किसी भी अभ्यर्थी को एंट्री नहीं दी जाएगी. जो अभ्यर्थी इस शारीरिक मानक परीक्षण में फेल होंगे उन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा.

ऐसे चेक करें रिजल्ट

-सबसे पहले हरियाणा एसएससी की वेबसाइट http://hssc.gov.in/ पर जाएं– अब होम पेज पर Result सेक्शन में जाएं– यहां पर Result of Written examination (Knowledge Test) and notice to candidates for PST (Physical Screening Test) for the post of Sub Inspector (Female) , Category No. 02 लिंक पर क्लिक करें– अब एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी– इसमें अपना रोल नंबर सर्च करेंयहां क्लिक करके डायरेक्टर रिजल्ट चेक कर सकती हैं

ये भी पढ़ें

PGT Teacher Recruitment 2021: शिक्षकों की 2250 से अधिक नौकरियां, बिना परीक्षा ऐसे होगा चयनउत्तर प्रदेश ने NEP का सही मायने में क्रियान्वयन शुरू कर दिया: धर्मेंद्र प्रधान