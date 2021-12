Sarkari Naukri Result 2021: बैंक, पुलिस,रेलवे सहित कई विभागों में निकली हैं बंपर नौकरियां,10वीं पास को भी मौका

नई दिल्ली (Sarkari Naukri Result 2021). सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. बैंक, रेलवे और पुलिस सहित कई विभागों में विभिन्न पदों के लिए भर्तियां निकली हैं. इन पदों के लिए अभ्यर्थी विभागों की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन कर सकते हैं.

अभ्यर्थियों को इन नौकरियों के लिए केवल ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा. अभ्यर्थी इन भर्तियों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन को देख सकते हैं.

Police Constable Bharti 2021:

राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड, असम गुवाहाटी ने असम कमांडो बटालियन में कांस्टेबल के पदों पर भर्तियों (Police Constable Bharti 2021) के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इन पदों (Assam Police Constable Recruitment 2021) के लिए 13 दिसंबर 2021 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी. अभ्यर्थी पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट slprbassam.in के जरिए इन पदों (Assam Police Bharti 2021) के लिए 12 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं.

कांस्टेबल के कुल 2450 रिक्त पदों (Police Constable Recruitment 2021) पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है. जिसमें, पुरुष और ट्रांसजेंडर के लिए 2220 पद, महिला के लिए 180 पद और नर्सिंग के 50 पद शामिल हैं.

Railway Group C Bharti 2021:

उत्तर मध्य रेलवे (North Central Railway) ने ग्रुप ‘सी’ के पदों पर भर्तियां (NCR Group C Recruitment 2021) निकाली हैं. इन पदों (Railway group c bharti 2021) के लिए 26 नवंबर 2021 से आवेदन की प्रक्रिया जारी. अभ्यर्थी इन पदों (Railway bharti 2021) के लिए आधिकारिक वेबसाइट rrcpryj.org के जरिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई है. कुल 21 रिक्त पदों पर भर्तियों (Sarkari Naukri 2021) के लिए आवेदन मांगे गए हैं.

SBI Bank Bharti 2021:

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर के पदों पर भर्तियां (SBI CO Recruitment 2021) निकाली हैं. इन पदों (SBI CO Bharti 2021) के लिए आज यानी 9 दिसंबर 2021 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in के जरिए इन पदों के लिए 29 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं. कुल 1226 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं.

