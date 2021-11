UPPCL Result 2021 : लिपिक लेखा भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, स्किल टेस्ट के लिए 488 उम्मीदवार हुए पास

नई दिल्ली. UPPCL Result 2021 : उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने लेखा लिपिक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है. लेखा लिपिक भर्ती परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने नतीजे यूपीपीसीएल की वेबसाइट upenergy.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. यूपीपीसीएल की लेखा लिपिक भर्ती कंप्यूटर बेस्ड लिखित परीक्षा 27 सितंबर 2021 को आयोजित हुई थी. लेखा लिपिक भर्ती लिखित परीक्षा में 488 उम्मीदवार पास हुए हैं. ये उम्मीदवार अब स्किल टेस्ट में शामिल होंगे.

यूपीपीसीएल ने नोटिस में कहा गया है कि अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने में पूरी सावधानी बरती गई है. फिर भी प्रिंटिंग में कोई गलती होती है तो उसमें सुधार किया जा सकता है. नोटिस में कहा गया है कि लिखित परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट की तिथि और स्थान की सूचना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस और ईमेल के माध्यम से दी जाएगी.

यूपीपीसीएल लिपिक लेखा भर्ती परीक्षा का रिजल्ट ऐसे चेक करें

-सबसे पहले यूपीपीसीएल की वेबसाइट https://www.upenergy.in/ पर जाएं-अब ‘LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR SKILL TEST FOR THE POST OF LEKHA LIPIK AGAINST ADVT. 06/VSA/2020/LL.’ लिंक पर क्लिक करें-अब एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी– इसमें लिपिक लेखा परीक्षा में पास हुउ उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं– अब इस फाइल को डाउनलोड कर लें– यहां क्लिक करके पीडीएफ फाइल डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं

