SSC CGL 2019 Admit Card : एसएससी सीजीएल स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी, 9500 पदों पर होगी भर्ती

नई दिल्ली. SSC CGL 2019 Admit Card : कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2019 (CGL) के डाटा एंट्री स्किल टेस्ट/सीपीटी के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. एसएससी सीजीएल-2019 स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड एसएससी की रीजनल वेबसाइट्स से डाउनलोड किए जा सकते हैं. एसएससी ने साउदर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, मध्य प्रदेश, सेंट्रल रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए हैं. अभ्यर्थी रीजनल वेबसाइट पर जाकर अपने स्किल टेस्ट की तिथि, समय और शहर की जानकारी हासिल कर सकते हैं. एसएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सीजीएल 2019 भर्ती का स्किल टेस्ट 15 और 16 सितंबर को होगा.

एसएससी सीजीलएल 2019 स्किल टेस्ट एडमिट कार्ड ऐसे करें डाउनलोड

– सबसे पहले एसएससी की रीजनल वेबसाइट पर जाएं– अब होम पेज पर ही ‘Combined Graduate Level Examination, 2019- Conduct of Data Entry Skill Test / CPT – Know the Time, Date and City of Test’ लिंक मिलेगा– अब अब यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/जन्मतिथि, रोल नंबर/जन्मतिथि और नाम व जन्मतिथि एंटर करें-एसएससी सीजीलएल 2019 स्किल टेस्ट एडमिट कार्ड आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा– इसे डाउनलोड करने के साथ प्रिंट भी कर लें

इतने पदों पर होनी है भर्ती

एसएससी सीजीएल 2019 के तहत ग्रुप बी और सी के करीब 9500 वैकेंसी है. इसमें सबसे अधिक 2159 वैकेंसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम (सीबीआईसी) में सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर पद के लिए है. इसके अलावा सीबीडीटी में टैक्स असिस्टेंट की 1456, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटेंट/जूनियर अकाउंटेंट की 678, रजिस्ट्ररार जनरल ऑफ इंडिया में स्टैटिकल इंवेस्टिगेटर ग्रेड II की 840 वैकेंसी, ऑफिस अंडर कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट में ऑडिटर की 509 वैकेंसी हैं.

