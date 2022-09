SAMT Recruitment 2022: स्टेट आयुष मिशन ऑफ त्रिपुरा में वैकेंसी, करें अप्लाई

State AYUSH Mission of Tripura Recruitment 2022: स्टेट आयुष मिशन ऑफ त्रिपुरा (State AYUSH Mission of Tripura, SAMT) ने योग्य त्रिपुरा अधिवासित उम्मीदवारों (Tripura domiciled candidates) से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं. योग्य उम्मीदवार 5 अक्टूबर, 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट sams.co.in पर आवेदन कर सकेंगे.

भर्ती अभियान के जरिए 58 वैकेंसी भरी जाएंगी. जिनमें से 38 वैकेंसी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) के पद के लिए हैं, 8 जिला डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, 8 जिला कार्यक्रम प्रबंधक के लिए, 1 सलाहकार (एचएमआईएस) के लिए, 1 फाइनेंस मैनेजर के लिए, 1 कंसल्टेंट-एनएएम के लिए, और 1 प्रोग्राम मैनेजर के लिए है.

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु में छूट दी जाएगी. रिक्तियों, आवेदन के तौर-तरीकों, आयु, पात्रता, आरक्षण मानदंड, चयन प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे दी गई आधिकारिक अधिसूचना देख सकते हैं.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

आधिकारिक अधिसूचना का डायरेक्ट लिंक

आवेदन करने के स्टेप्स

-आधिकारिक वेबसाइट sams.co.in पर जाएं.-होमपेज पर, “Recruitment of Approx. 58 Contractual Vacancies under State AYUSH Mission, Tripura (SAMT), Government of Tripura” पर क्लिक करें-एक बार पंजीकृत होने के बाद, आवेदन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ें.-फॉर्म भरें, शुल्क का भुगतान करें और सबमिट करें.-डाउनलोड करें और एक प्रिंटआउट लें.

अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट लिंकhttps://nhmtripura.samshrm.com/

ये भी पढ़ें…10वीं पास के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में 3400 से अधिक पदों पर निकली वैकेंसी

भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इन पदों पर निकली वैकेंसी, बिना परीक्षा होगा चयन