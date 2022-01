UKSSSC Group C Recruitment 2022: UKSSSC में इन विभिन्न पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, 12वीं पास करें अप्लाई, 81000 होगी सैलरी

UKSSSC Group C Recruitment 2022: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने सुगरकेन सुपरवाइजर और चीनी उद्योग विभाग, स्टेट मिल्क सुपरवाइजर, प्लांटेशन सुपरवाइजर वृक्षारोपण पर्यवेक्षक, गर्डन, फूड प्रोसेसिंग के पदों पर भर्ती (UKSSSC Group C Recruitment 2022) के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (UKSSSC Group C Recruitment 2022) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे UKSSSC की आधिकारिक वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (UKSSSC Group C Recruitment 2022) के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 मार्च 2022 है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://sssc.uk.gov.in/ पर क्लिक करके भी इन पदों (UKSSSC Group C Recruitment 2022) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक https://sssc.uk.gov.in/files/Ganna_Prayakshak.pdf के जरिए आधिकारिक नोटिफिकेशन (UKSSSC Group C Recruitment 2022) को भी देख सकते हैं. इस भर्ती (UKSSSC Group C Recruitment 2022) प्रक्रिया के तहत कुल 100 रिक्त पदों को भरा जाएगा.

UKSSSC Group C Recruitment 2022 के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ

ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत तिथि: 27 जनवरी 2022ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 12 मार्च 2022

UKSSSC Group C Recruitment 2022 के लिए रिक्ति विवरण

गन्ना पर्यवेक्षक और चीनी उद्योग विभाग – 78 पदस्टेट मिल्क सुपरवाइजर – 9 पदप्लांटेशन सुपरवाइजर – 4 पदगार्डन – 1 पदफूड प्रोसेसिंग – 8 पद

UKSSSC Group C Recruitment 2022 के लिए योग्यता मानदंड

गन्ना पर्यवेक्षक एवं चीनी उद्योग विभाग – कृषि में इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना चाहिए.स्टेट मिल्क सुपरवाइजर – कृषि में इंटरमीडिएट परीक्षा या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से इंडियन डेयरी में डिप्लोमा होना चाहिए.प्लांटेशन सुपरवाइजर- किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कृषि/विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.गार्डन – इंटरमीडिएट के साथ 10 साल का कार्यानुभव होना चाहिए.फूड प्रोसेसिंग- साइंस या एग्रीकल्चर में इंटरमीडिएट के साथ फूड प्रोसेसिंग में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए.

UKSSSC Group C Recruitment 2022 के लिए आयु सीमा

उम्मीदवारों की आयुसीमा 21 से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

UKSSSC Group C Recruitment 2022 के लिए चयन मानदंड

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा.

