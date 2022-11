UP NHM Recruitment 2022: यूपी में 17,000 से अधिक नौकरियां, स्टाफ नर्स, ANM समेत इन पदों पर बंपर भर्ती

UP NHM Recruitment 2022, Sarkari Naukri UP: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौक़ा है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, NHM UP ने स्टाफ़ नर्स, ANM, लैब टेक्निशियन समेत विभिन्न पदों पर बंपर भर्तियां निकाली हैं. जिसके तहत 17,000 से अधिक पद भरे जाएंगे. इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 नवंबर से शुरू हो गई है. वहीं आवेदन करने के लिए 12 दिसंबर तक का मौक़ा दिया गया है. ऐसे में पात्र उम्मीदवार जल्द से जल्द आधिकारिक साइट upnrhm.gov.in पर जाकर अप्लाई कर लें.

जारी अधिसूचना के अनुसार भर्ती के माध्यम से कुल 17,291 पद भरे जाने हैं. पूरी वैकेंसी डिटेल कुछ इस प्रकार है-