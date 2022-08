Sarkari Naukri UP: यूपी में बंपर सरकारी नौकरी, 5500 से अधिक वैकेंसी, लास्ट डेट कल

Sarkari Naukri UP, UP NHM Recruitment 2022: उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, UP NHM की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पदों पर भर्ती की जा रही है. उम्मीदवार ध्यान दें कि पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया कल यानी 9 अगस्त 2022 को समाप्त होने जा रही है. ऐसे में जिन इच्छुक उम्मीदवारों ने अब तक इसके लिए अप्लाई नहीं दिया है, वे जल्द से जल्द आधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in पर जाकर आवेदन जमा करें.

बता दें कि भर्ती के माध्यम से 5505 रिक्त पद भरे जाएंगे. भर्ती संबंधी योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया संबंधित सभी जानकारी नीचे साझा की जा रही है.

शैक्षणिक योग्यताभर्ती के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी अथवा बीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की शैक्षिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. इससे संबंधित डिटेल के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन चेक करें.