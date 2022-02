UP Police Bharti: यूपी पुलिस के 41443 पदों पर निकली है भर्ती, जानिए सबका स्टेटस

UP Police Bharti, UPPBPB, uppbpb.gov.in: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board) ने उत्तर प्रदेश पुलिस के 41443 पदों पर भर्ती की घोषणा की है (UP Police Bharti). यूपीपीबीपीबी (UPPBPB) की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर इनकी जानकारी देखी जा सकती है. सिर्फ यही नहीं, यूपीपीबीपीबी (UPPBPB Recruitment) ने 2017 से अब तक यूपी पुलिस (UP Police Recruitment) में चयनित हुए उम्मीदवारों की जानकारी भी जारी की है. अगर आप इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए खाली पदों पर आया बड़ा अपडेट.