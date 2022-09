UP Police Recruitment 2022: यूपी पुलिस में 12वीं पास के लिए निकली बंपर वैकेंसी, इस दिन से आवेदन शुरू, होगी अच्छी सैलरी

UP Police Constable Recruitment 2022: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत पुलिस कांस्टेबल के पदों (UP Police Constable Recruitment 2022) को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (UP Police Constable Recruitment 2022) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे UPPBPB की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (UP Police Constable Recruitment 2022) के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होगी.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://uppbpb.gov.in/ पर क्लिक करके भी इन पदों (UP Police Constable Recruitment 2022) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक UP Police Constable Recruitment 2022 Notification PDF के जरिए भी आधिकारिक नोटिफिकेशन (UP Police Constable Recruitment 2022) को भी चेक कर सकते हैं. इस भर्ती (UP Police Constable Recruitment 2022) प्रक्रिया के तहत कुल 534 पदों को भरा जाएगा. इसमें से 335 पुरुष और 199 महिला उम्मीदवारों के लिए है. यह भर्ती (UP Police Constable Recruitment 2022) स्पोर्ट्स कोटे की तहत की जा रही है.

UP Police Constable Recruitment 2022 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां