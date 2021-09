UP TGT-PGT Recruitment 2021 : यूपी पीजीटी का इंटरव्यू शेड्यूल जारी, डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

नई दिल्ली. UP PGT Interview Admit Card : उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भर्ती के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है. पीजीटी भर्ती के लिए इंटरव्यू 05 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2021 तक होंगे. इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 17 और 18 अगस्त को हुई थी. चयन बोर्ड ने नोटिस जारी करके कहा है कि लिखित परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए अपने एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट www.upsessb.org या https://pariksha.up.nic.in/ से डाउनलोड कर सकते हैं.

बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर इंटरव्यू के कार्यक्रम अनुसार तिथिवार, विषयवार अभ्यर्थियों की सूची अपलोड की है. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे दिशा-निर्देश अच्छी तरह पढ़ लें. साथ ही परीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन में बताए गए अभिलेखों को अपलोड करें और संस्था का विकल्प चुनते हुए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें.

नोटिस में कहा गया है कि इंटरव्यू दो शिफ्ट में होगा. पहले बैच का रिपोर्टिंग टाइम सुबह आठ बजे है. जबकि दूसरे बैच की रिपोर्टिंग का टाइम दोपहर 12 बजे है.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड-

-सबसे पहले ई परीक्षा पोर्टल https://pariksha.up.nic.in/ पर जाएं– यहां UTTAR PRADESH SECONDARY EDUCATION SERVICES SELECTION BOARD, PRAYAGRAJ लिंक पर क्लिक करें– अब “Click here to submit college preference choice and download Interview Letter for PGT-Examination -2021 लिंक पर क्लिक करें– अब डाउनलोड इंटरव्यू लेटर पर क्लिक करें– अब अपना रोल नंबर, कैप्चा एंटर करेक प्रोसीड पर क्लिक कर दें– अब सेंट ओटीपी पर क्लिक करें

