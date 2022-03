UP Govt Jobs 2022: यूपी में कहां-कहां निकली है भर्तियां? जानिए यहां

UP Govt Jobs 2022, Sarkari Naukri UP: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri UP) तलाश रहे युवाओं के लिए कई सारे अवसर उपलब्ध हैं. वर्तमान में बिजली विभाग, एम्स गोरखपुर समेत कई जगह भर्तियां (UP Govt Jobs 2022) निकली हुई हैं. जिनके लिए उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में समय रहते आवेदन कर सकते हैं. सभी भर्तियों की डिटेल जानकारी नीचे साझा की जा रही है.

UPPCL Recruitment 2022उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, UPPCL ने जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती निकाली है. जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाकर 25 मार्च से आवेदन जमा कर सकेंगे.यहां देखें डिटेल

AIIMS Gorakhpur Recruitment 2022एप्स गोरखपुर ने शैक्षणिक पदों पर भर्ती निकाली है. कुल 108 पदों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं. जिनके लिए अप्लाई करने के लास्ट डेट 1 मई 2022 है. पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट aiimsgorakhpur.edu.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है.यहां देखें डिटेल

BEL Recruitment 2022भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL की गाजियाबाद यूनिट ने ट्रेनी इंजीनियर एवं प्रोजेक्ट इंजीनियर की भर्ती निकाली है. पदों के लिए संबंधित स्ट्रीम में इंजीनियरिंग पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. कुल 63 पदों पर भर्ती निकाली गई है. नीचे नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक कर सभी डिटेल देखें.नोटिफिकेशन