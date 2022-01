Sarkari Naukri UP: यूपी में इन पदों पर निकली बंपर भर्ती, 34000 तक सैलरी पाने का मौका

Sarkari Naukri UP, UPPSC Recruitment 2022: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, UPPSC ने अधिसूचना जारी कर स्टाफ नर्स पदों पर भर्ती (UPPSC Recruitment 2022) के लिए पुरुष उम्मीदवारों से आवेदन मंगाए हैं. कुल 558 पदों पर भर्ती (Sarkari Naukri UP) निकाली गई है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर पदों के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं. ध्यान दें कि यूपी स्टाफ नर्स भर्ती (Sarkari Naukri UP) के लिए आवेदन की लास्ट डेट 21 फरवरी 2022 है.

Sarkari Naukri UP: महत्वपूर्ण तिथियांऑनलाइन आवेदन की शुरुआत – 21 जनवरी 2022ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट – 21 फरवरी 2022एग्जाम फीस जमा करने की लास्ट डेट- 17 जनवरी 2022हांलाकि अभी भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा के तारीखों की घोषणा नहीं की गई है.

UPPSC Recruitment 2022: शैक्षिक योग्यतासाइंस विषय में हाई स्कूल पास कर, नर्सिंग में बी.एससी डिग्री या मिडवाइफरी और जनरल नर्सिंग में डिप्लोमा धारक उम्मीदवार पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके साथ ही उम्मीदवारों का मिडवाइव्स काउंसिल यूपी के साथ पंजीकृत होना भी अनिवार्य है.

Sarkari Naukri UP: आयु सीमापदों के लिए 21 से 40 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं.

Sarkari Naukri UP: वेतनपदों पर चयनित उम्मीदवारों को 34800 रूपए प्रतिमाह तक का वेतन दिया जाएगा.

UPPSC Recruitment 2022: चयन प्रक्रियापदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा. सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसमें पास होने वाले उम्मीदवारों को मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा. मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. लिस्ट के अनुसार उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.