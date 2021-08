UPPCL ARO Result 2021 : यूपीपीसीएल एआरओ भर्ती का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें

नई दिल्ली. UPPCL ARO Result 2021 : उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर (ARO) भर्ती 2020 का रिजल्ट जारी कर दिया है. अभ्यर्थी यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट www.upenergy.in पर जाकर अपने नतीजे चेक कर सकते हैं. यूपीपीसीएल एआरओ परीक्षा 2021 में शामिल हुए अभ्यर्थी यहां से अपने रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं. यूपीपीसीएल एआरओ भर्ती 2020 परीक्षा 15 मार्च 2021 को देश में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हुई थी. इसके तहत एआरओ के 16 पदों पर भर्ती होनी थी. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया नौ सितंबर 2020 से 29 सितंबर 2020 तक हुई थी.

चयनित अभ्यर्थियों को अब स्किल टेस्ट देना होगा. उसमें पास होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन की प्रक्रिया होगी. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि टाइपिंग टेस्ट की तिथि, समय और स्थान की जानकारी अभ्यर्थियों को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस या ईमेल के जरिए दी जाएगी.

यूपीपीसीएल एआरओ भर्ती 2020 परीक्षा का ऐसे चेक करें रिजल्ट

– सबसे पहले यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाएं– अब यहां होम पेज पर Result/Vacancy टैब पर क्लिक करें– अब LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR SKILL TEST FOR THE POST OF “ASSISTANT REVIEW OFFICER” ADVT. NO. 04/VSA/2020/ARO’. लिंक पर क्लिक करें– एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी-अब यूपीपीसीएल एआरओ रिजल्ट डाउनलोड कर लें– इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं

यहां क्लिक करके यूपीपीसीएल एआरओ परीक्षा का रिजल्ट देखें

