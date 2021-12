Sarkari job vacancy 2021: बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्तियां, आवेदन का अंतिम मौका कल  

UPPCL JE Bharti 2021: ऐसे करें आवेदन

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाएं.2.होम पेज पर दिए गए Vacancy/Results सेक्शन पर क्लिक करें.3.यहां APPLY ONLINE FOR THE POST OF ” JUNIOR ENGINEER (TRAINEE) ELECTRICAL” AGAINST ADVT. NO. 07/VSA/2021/JE/ELECTRICAL , View/Download के लिंक पर क्लिक करें.4.अब सबसे नीचे दिए गए START पर क्लिक करें.5.मांगी गई जानकारी को दर्ज कर सबमिट करें और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.6.आवेदन शुल्क का भुगतान कर सबमिट पर क्लिक करें.7.अंत में सबमिट किए गए आवेदन का प्रिंट निकाल लें.