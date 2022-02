UPPRPB UP Police Recruitment 2022: यूपी पुलिस में इन पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, आवेदन प्रक्रिया शुरू, 1.1 लाख मिलेगी सैलरी

UPPRPB UP Police Recruitment 2022: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो कैडर में हेड ऑपरेटर / हेड ऑपरेटर (मैकेनिक) के पदों (UPPRPB UP Police Recruitment 2022) पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (UPPRPB UP Police Recruitment 2022) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (UPPRPB UP Police Recruitment 2022) को लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://upprpb-hdop.onlineapplicationform पर क्लिक करके भी इन पदों (UPPRPB UP Police Recruitment 2022) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक https://upprpb-hdop.onlineapplicationform.org/UPPRPBHDOC के जरिए भी आधिकारिक नोटिफिकेशन (UPPRPB UP Police Recruitment 2022) को भी देख सकते हैं. इस भर्ती (UPPRPB UP Police Recruitment 2022) प्रक्रिया के तहत कुल 936 पदों को भरा जाएगा.

UPPRPB UP Police Recruitment 2022 के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ

ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत: 20 जनवरी 2022ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 28 फरवरी 2022

UPPRPB UP Police Recruitment 2022 के लिए रिक्ति विवरण

हेड ऑपरेटर- 936 पद

UPPRPB UP Police Recruitment 2022 के लिए योग्यता मानदंड

उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स / दूरसंचार / इलेक्ट्रिकल / कंप्यूटर विज्ञान / आईटी / मैकेनिकल में तीन साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए.

UPPRPB UP Police Recruitment 2022 के लिए आयु सीमा

उम्मीदवारों की आयुसीमा 20 से 28 वर्ष (सरकारी मानदंडों के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट होगी) के बीच होनी चाहिए.

UPPRPB UP Police Recruitment 2022 के लिए चयन मानदंड

उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा, पीएसटी/पीईटी, अंतिम सूची और मेडिकल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा.

UPPRPB UP Police Recruitment 2022 के लिए आवेदन शुल्क

उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के तौर पर रु. 400/- रुपये का भुगतान करना होगा.

