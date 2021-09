UPPSC Admit Card : स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इन पांच शहरों में होगी परीक्षा

नई दिल्ली. UPPSC Staff nurse Exam : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स/सिस्टर ग्रेड-2 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. स्टाफ नर्स भर्ती के लिए परीक्षा तीन अक्टूबर 2021 को होनी है. स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थी यूपीपीएससी की वेबसाइट uppsc.up.nic.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि एंटर करके लॉग इन करना होगा.

यूपीपीएससी स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 31 अक्टूबर को प्रदेश के पांच शहरों में आयोजित की जाएगी. ये शहर हैं- गाजियाबाद, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ और मेरठ. परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे का है. परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों को अपने साथ एडमिट कार्ड के साथ ओरिजिनल आईडी प्रूफ और उसकी फोटो कॉपी लेकर जाना है.

ऐसे डाउनलोड करें स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड

– सबसे पहले यूपीपीएससी की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं– इसके बाद होम पेज पर ‘Admit Card :- CLICK HERE TO DOWNLOAD ADMIT CARD FOR ADVT. NO. A-4/E-1/2021, STAFF NURSE /SISTER GRADE-2 (MALE/FEMALE) EXAM-2021’ मिलेगा– इस लिंक पर क्लिक करें– यहां नए पेज पर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल एंटर करें– अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट कर लें

