UPSC Exam: सिविल सर्विस परीक्षा में होता है दिमाग का टेस्ट, इन सवालों से मिलेगा आइडिया

नई दिल्ली (UPSC Exam, UPSC Interview Questions). यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam) को देश की सबसे कठिन परीक्षा मानने के पीछे कई वजहें हैं. इस परीक्षा के तीनों चरणों में सफल होने वाले उम्मीदवारों को सिविल सर्विस (Civil Service Exam) में जाने का अवसर हासिल होता है. यूपीएससी परीक्षा में शामिल होने वाले ज्यादातर उम्मीदवार लिखित परीक्षा से ज्यादा तीसरे चरण यानी यूपीएससी इंटरव्यू (UPSC Interview) से घबराते हैं. पिछले कुछ सालों में पूछे गए सवालों से आप इसके स्तर का अंदाजा लगा सकते हैं (UPSC Interview Questions).

देश में ऐसे कम ही लोग हैं, जिन्होंने अपने पहले प्रयास में यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam Preparation Tips) पास कर ली हो. दरअसल, परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद ज्यादातर उम्मीदवार यूपीएससी इंटरव्यू (UPSC Interview) को सबसे कठिन बताते हैं. देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) यानी आईएएस ऑफिसर (IAS Officer) बनने के लिए उम्मीदवारों को काफी कठिन इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है (IAS Interview). पिछले कुछ सालों में पूछे गए इन सवालों को आधार बनाकर आप आईएएस इंटरव्यू (IAS Interview) की तैयारी कर सकते हैं (UPSC Interview Questions).

सवाल 1- क्या सीलिंग फैन को 5 नंबर के बजाय 1 नंबर पर चलाने से बिजली का बिल कम आएगा?

जवाब- अगर पंखे का रेगुलेटर पुराना है तो 1 नंबर पर चलाने पर भी बिल पांच नंबर के बराबर ही आएगा. पंखे को आप 1 पर चलाएं या 5 पर, बिजली खर्च में ज्यादा फर्क नहीं होने वाला है.

सवाल 2- किस जानवर का आधार कार्ड बनाया जा सकता है?

जवाब- कोआला नाम के जानवर का आधार कार्ड बनाया जा सकता है. इस जानवर के फिंगर प्रिंट बिल्कुल इंसान के जैसे ही होते हैं.

सवाल 3- खाने की कौन सी चीज हजारों सालों तक खराब नहीं होती है?

जवाब- शहद

सवाल 4- Here और There में क्या फर्क होता है?

जवाब- इसका सही जवाब है- Here और There में सिर्फ T का फर्क होता है.

सवाल 5- 1 से 100 तक की गिनती में A कितनी बार आता है?

जवाब- एक बार भी नहीं.

सवाल 6- हम पानी क्यों पीते हैं?

जवाब- क्योंकि हम पानी को खा या चबा नहीं सकते.