UPSSSC ANM Result 2021: यूपी में एएनएम भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, 9212 पदों पर होगी भर्ती, पढ़ें डिटेल

नई दिल्ली. UPSSSC ANM Result 2021: उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेस सेलेक्शन बोर्ड ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती (एएनएम) परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस भर्ती परीक्षा के जरिए प्रदेश में 9212 पदों पर भर्ती होनी है. ऐसे में जिन महिला अभ्यर्थियों नें यूपीएसएसएससी एएनएम मुख्य परीक्षा दी थी वो अपना रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके चेक कर सकती हैं.

बता दें कि यूपी में एएनएम के 9212 पदों को भरने के लिए लिखित भर्ती परीक्षा का आयोजन 8 मई को किया गया था. इस परीक्षा के द्वारा कुल 17,713 कैंडिडेट्स का सेलेक्शन अगले राउंड के लिए हुआ है. अब इन अभ्यर्थियों को इंटरव्यू और डीवी राउंड के लिए बुलाया जाएगा.

UPSSSC ANM Result 2021: रिजल्ट चेक करने के स्टेप्स

रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर पर विजिट करें.यहां रिजल्ट टैब के नीचे Click Here To View Result के लिंक पर क्लिक करें.इसके बाद – ‘Click here to View Result under the Advertisement 02-Exam/2021 Health Worker (Female)(PET-2021)/01 के लिंक पर क्लिक करें.एएनएम रिजल्ट का पेज खुलेगा इसमें लॉगिन डिटेल्स भरें और सबमिट कर दें.रिजल्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख जाएगा.इसे चेक करके प्रिंट कर लें.