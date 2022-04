UPSSSC Lekhpal PET Exam: 5 महीने में भरे जाएंगे इतने पद, जानें सरकारी नौकरी के लिए कब होगी परीक्षा

UPSSSC Lekhpal PET Exam, Sarkari Naukri, Jobs In UP, UP Lekhpal Recruitment: उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों में सरकारी नौकरी की बहार आने वाली है. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगले 5 महीनों में हजारों पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करवाएगा. इसके लिए लिखित परीक्षाएं होंगी, जिनका वार्षिक कैलेंडर जारी किया जा चुका है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Board) के अध्यक्ष प्रवीर कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को बैठक हुई थी. उसमें पूरे एग्जाम शेड्यूल को मंजूरी दी गई. उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को इन परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए.