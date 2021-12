UPSSSC Lekhpal Recruitment : इस वजह से रुकी हैं 7882 पदों पर लेखपाल की भर्ती, जानें अपडेट

नई दिल्ली. UPSSSC Lekhpal Recruitment: उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन करने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए जरूरी अपडेट है. बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7882 पदों पर भर्ती के लिए लेखपाल के पदों पर भर्ती निकाली गई थी. लेकिन अब यह भर्ती फंसती नजर आ रही है. दरअसल, लेखपालों की भर्ती के लिए कंप्यूटर की जानकारी होना अनिवार्य कर दी गई है. ऐसे में लेखपाल भर्ती की नियमावली में इसका प्रावधान किया जाना है. लेकिन इसके लिए नोटिफिकेशन जारी ना हो पाने के कारण अभी तक भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है.

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा इस संबंध में राजस्व परिषद को कई बार सूचित किया गया है. इसमें पात्रता में कंप्यूटर की जानकारी के लिए ट्रिपल सी की अनिवार्यता संबंधी अर्हता का उल्लेख नहीं किया गया था. ऐसे में आयोग ने राजस्व परिषद से इसको लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए संशोधित प्रस्ताव जारी करने को कहा है. लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती नियमावली में संशोधन नहीं हो सका है. जिसके कारण भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है.

UP PET क्वालीफाई करने वाले ही कर सकेंगे आवेदनउत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि UP PET क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवार ही लेखपाल के लिए आवेदन कर सकेंगे. UP PET परीक्षा का आयोजन 24 अगस्त 2021 को किया गया था. आवेदन के लिए अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए.

