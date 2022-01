APSC ARO Admit Card 2022: APSC 4 फरवरी जारी करेगा ARO इंटरव्यू का एडमिट कार्ड, यहां देखें शेड्यूल

APSC ARO Admit Card 2022: असम लोक सेवा आयोग (APSC) ने सहायक अनुसंधान अधिकारी/ सहायक योजना अधिकारी इंटरव्यू का शेड्यूल (APSC ARO Interview Schedule 2022) जारी कर दिया है. इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड 4 फरवरी 2022 को (APSC ARO Interview Admit Card 2022) आधिकारिक वेबसाइट apsc.nic.in पर जारी किया जाएगा. जारी होने के बाद अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

इंटरव्यू का आयोजन 8 और 9 फरवरी 2022 को किया जाएगा. इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. इंटरव्यू सुबह 9 बजे से 10.30 बजे तक चलेगा. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से इंटरव्यू कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं.

APSC ARO Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें इंटरव्यू कार्यक्रम

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट apsc.nic.in पर जाएं.2.होम पेज पर दिए गए latest updates सेक्शन में जाएं.3.यहां Notification regarding Interview Programme for recruitment to the post of Asstt. Research Officer/Asstt. Planning Officer in Planning Services under Transformation and Development Department, Assam (Advt. No. 04/2021 dated 22-03-2021)NOTIFICATION के लिंक पर क्लिक करें.4.इंटरव्यू शेड्यूल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.5.अब उसे डाउनलोड करें.यहां क्लिक कर चेक करें इंटरव्यू शेड्यूल

