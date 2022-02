BPSC Assistant Professor Interview 2022: BPSC ने जारी किया असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू का शेड्यूल, यहां करें चेक

BPSC Assistant Professor Interview 2022: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है. अभ्यर्थी BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जारी इंटरव्यू कार्यक्रम देख सकते हैं. इंटरव्यू का आयोजन 22 फरवरी 2022 से 2 अप्रैल 2022 तक चलेगा.

जारी शेड्यूल के अनुसार इंटरव्यू दो पालियों में आयोजित किया जाएगा. पहली पाली में सुबह 10.30 बजे से और दूसरी पाली में 2.30 बजे से इंटरव्यू शुरू होगा. आयोग जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड जारी करेगा. जारी होने के बाद अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे.

BPSC Assistant Professor 2020 Interview Schedule: यह है इंटरव्यू शेड्यूल

इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग- 22-24 फरवरी 2022सिविल इंजीनियरिंग 25 फरवरी से 12 मार्च 2022 तककंप्यूटर साइंस – 29 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा।

BPSC Assistant Professor 2020 Interview Schedule: ऐसे चेक करें इंटरव्यू शेड्यूल

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइ bpsc.bih.nic.in पर जाएं.2.होम पेज पर दिए गए Interview Program: Assistant Engineer, Civil Engineering (Advt. No. 44/2020), Computer Science & Engineering (Advt. No. 52/2020) and Electrical & Electronics Engineering (Advt. No. 52/2020) Competitive Examinations. के लिंक पर क्लिक करें.3.इंटरव्यू शेड्यूल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.4.अब उसे डाउनलोड करें.यहां क्लिक कर देखें इंटरव्यू शेड्यूल

