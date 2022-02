HPPSC Interview 2022 Postponed: HPPSC अनुसंधान अधिकारी इंटरव्यू स्थगित, नई तिथि की घोषणा जल्द

HPPSC Interview 2022 Postponed: हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने अनुसंधान अधिकारी इंटरव्यू को स्थगित (HPPSC Research Officer Interview 2022 Postponed) कर दिया है. इंटरव्यू का आयोजन 23 और 24 फरवरी 2022 को किया जाना था. इस संबंध में HPPSC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट hppsc.hp.gov.in पर नोटिस भी जारी किया है.

जारी नोटिस के अनुसार प्रशासनिक कारणों के चलते इंटरव्यू को स्थगित किया गया है. इंटरव्यू की नई तिथि जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी.

HPPSC Interview 2022 Postponed: ऐसे चेक करें इंटरव्यू स्थगित होने का नोटिस

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट hppsc.hp.gov.in पर जाएं.

2.होम पेज पर दिए WHAT’S NEW सेक्शन में जाएं.

3.यहां दिए गए Press Note – Regarding postponement of Personality Test for the post of Research Officer के लिंक पर क्लिक करें.

4.इंटरव्यू स्थगित होने का नोटिस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

5.अब उसे डाउनलोड करें.

यहां क्लिक कर देखें इंटरव्यू स्थगित होने का नोटिस

