IBPS SO Interview Admit Card 2022: IBPS SO इंटरव्यू का एडमिट कार्ड जारी, इस Direct Link से करें डाउनलोड

IBPS SO Interview Admit Card 2022: IBPS SO इंटरव्यू का एडमिट कार्ड (IBPS SO Interview Admit Card 2022) जारी कर दिया गया है. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इंटरव्यू संबंधी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस को चेक कर सकते हैं.