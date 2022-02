OSSC Junior Assistant Admit Card 2022: OSSC जूनियर सहायक भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी, ऐसे करें डाउनलोड

OSSC Junior Assistant Admit Card 2022: ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग (OSSC) ने जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा (OSSC Junior Assistant Exam 2022) का एडमिट कार्ड (OSSC Junior Assistant Admit Card 2022) जारी कर दिया है. अभ्यर्थी OSSC की आधिकारिक वेबसाइट ossc.gov.in के जरिए परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा का आयोजन 25 फरवरी 2022 को किया जाएगा.

कनिष्ठ सहायकों के पद पर भर्ती के लिए कंप्यूटर कौशल परीक्षा का आयोजन कोरोना सुरक्षा दिशा-निर्देश के तहत किया जाएगा. परीक्षा 50 नंबरों की होगी. पास होने के लिए अभ्यर्थियों को 30 नंबर लाना अनिवार्य है. परीक्षा संबंधी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस को देख सकते हैं.

OSSC Junior Assistant Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ossc.gov.in पर जाएं.2.होम पेज पर दिए गए Download Admission Letter to appear Computer Skill Test for recruitment to the post of Junior Assistants under GA & PG (Rent) Department & OSSC-2019 to be held on 25.02.2022 के लिंक पर क्लिक करें.3.पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि दर्ज कर लॉगिन करें.4.एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.6.अब उसे डाउनलोड करें. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें