OSSC Answer Key 2022: जूनियर लाइब्रेरियन मुख्य परीक्षा की आंसर-की जारी, इस Direct Link से करें चेक 

OSSC Junior Librarian Mains Exam 2022 Answer Key: ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग (OSSC) ने जूनियर लाइब्रेरियन मुख्य परीक्षा (OSSC Junior Librarian Mains Exam 2022) की प्रोविजनल आंसर-की (OSSC Junior Librarian Mains Exam 2022 Answer Key) जारी कर दी है. अभ्यर्थी OSSC की आधिकारिक वेबसाइट ossc.gov.in पर इसे चेक कर सकते हैं. मुख्य परीक्षा का आयोजन 29 जनवरी 2022 को किया जाएगा.

जारी प्रोविजनल आंसर-की पर अभ्यर्थी 10 फरवरी 2022 तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. प्रोविजनल आंसर-की पर प्राप्त आपत्तियों के निपटारे के बाद आयोग फाइनल आंसर-की जारी करेगा. परीक्षा का आयोजन कोरोना प्रोटोकाल के तहत किया गया था.

OSSC Junior Librarian Mains Exam 2022 Answer Key:ऐसे चेक करें आंसर-की

1.सबसे पहले अभ्यर्थी OSSC की आधिकारिक वेबसाइट ossc.gov.in पर जाएं.2.होम पेज पर दिए गए Link for Inviting Objection on Model Answer Key for Main written Examination for the Post of JUNIOR LIBRARIAN 2019. के लिंक पर क्लिक करें.3.यहां रोल नंबर आदि मांगी गई जानकारी को दर्ज कर सबमिट करें.4.आंसर-की आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी.5.अब चेक करें और आपत्ति दर्ज करें.आंसर-की चेक करने के लिए यहां क्लिक करें

