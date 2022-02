RPSC RAS Mains Admit Card 2022: RPSC RAS 2021 मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इस Direct Link से करें डाउनलोड

RPSC RAS Mains Admit Card 2022: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा 2021(RPSC RAS Mains Exam 2022) का एडमिट कार्ड (RPSC RAS Mains Admit Card 2022) जारी कर दिया है. अभ्यर्थी RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in के जरिए परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा का आयोदन 25 और 26 फरवरी 2022 को किया जाएगा.

जारी शेड्यूल के अनुसार परीक्षा का आयोजन दो पालियों में किया जाएगा. पहली पाली में परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक. वहीं दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा चलेगी. आरपीएससी आरएएस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 27 अक्टूबर 2021 को किया गया था. प्रारंभिक परीक्षा में कुल 20102 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे.

RPSC RAS Mains Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड1.सबसे पहले अभ्यर्थी RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं.2.होम पेज पर दिए गए New IconAdmit Card for Raj. State and Sub. Services Comb. Comp Exam (Mains) – 2021 के लिंक पर क्लिक करें.3.अब आवेदन संख्या दर्ज आदि मांगी गई जानकारी को दर्ज कर सबमिट करें.4.एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.5.अब उसे डाउनलोड करें.एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें