UPPCL Result 2021: यूपीपीसीएल लेखा लिपिक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित, ऐसे करें चेक

नई दिल्ली (UPPCL Result 2021). उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अकाउंट क्लर्क परीक्षा 2021 का रिजल्ट (UPPCL Lekha Lipik Result) घोषित कर दिया है. अभ्यर्थी यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर अपने नतीजे चेक कर सकते हैं. परीक्षा का आयोजन 27 सितंबर 2021 को किया गया था. परीक्षा सीबीटी मोड में आयोजित की गई थी.

अभ्यर्थी इस डायरेक्ट लिंक https://www.upenergy.in पर क्लिक कर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

बता दें कि अकाउंट क्लर्क पद के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई थी और आवेदन की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर 2020 थी. आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2020 थी. इस परीक्षा के जरिए कुल 102 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी.

UPPCL Account Clerk Result 2021: ऐसे चेक करें रिजल्ट

-सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाएं.-होम पेज पर दिए गए रिजल्ट टैब पर क्लिक करें.-अब LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR SKILL TEST FOR THE POST OF LEKHA LIPIK AGAINST ADVT. 06/VSA/2020/LL का चयन कर डाउनलोड कर क्लिक करें.-रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.-अब रोल नंबर की मदद से रिजल्ट चेक करें और डाउनलोड करें.

