SBI CBO Admit Card 2022: SBI ने जारी किया सर्किल बेस्ड ऑफिसर्स परीक्षा का एडमिट कार्ड, इस Direct Link से करें डाउनलोड  

SBI CBO Admit Card 2022: एसबीआई (SBI) सर्किल बेस्ड ऑफिसर्स (CBO) भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ibpsonline.ibps.in या sbi.co.in के जरिए परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 23 जनवरी 2022 को किया जाएगा.

बता दें कि कुल 1226 रिक्त पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 9 दिसंबर 2021 से शुरू हुई थी और आवेदन की अंतिम तिथि 29 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई थी. इन पदों के लिए अधिकतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन मांगी गई थी. इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा, स्क्रीनिंग और इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा.

SBI CBO Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in/web/careers पर जाएं.2. होम पेज पर दिए गए Download Online Exam Call Letter’ given under RECRUITMENT OF CIRCLE BASED OFFICERS (Advertisement No. CRPD/ CBO/ 2021-22/19) के लिंक पर क्लिक करें.3.अब यहां मांगी गई जानकारी को दर्ज कर सबमिट करें.4.एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.5.अब उसे डाउनलोड करें.एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

