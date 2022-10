SBI Clerk Admit Card 2022 : एसबीआई क्लर्क भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड जारी, ऐसे डाउनलोड करें

SBI Clerk Admit Card 2022 : भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने क्लर्क भर्ती प्रारंभिक परीक्षा 2022 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. एसबीआई क्लर्क भर्ती (जूनियर एसोसिएट) 2022 के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in और ibpsonline.ibps.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एसबीआई क्लर्क भर्ती प्रारंभिक परीक्षा तिथि और समयचेक कर सकते हैं.

एसबीआई क्लर्क भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें ?

– सबसे पहले एसबीआई की वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं– अब होम पेज पर मौजूद लिंक ‘DOWNLOAD ONLINE PRELIMINARY EXAMINATION CALL LETTER ‘ given under ‘RECRUITMENT OF JUNIOR ASSOCIATES (CUSTOMER SUPPORT & SALES) (Advertisement No: CRPD/CR/2022-23/15)’ पर क्लिक करें– इस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा– अब यहां लॉग इन क्रेडेंशियल एंटर करके एसबीआई क्लर्क भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड डाउनलोड करें

ये भी पढ़ें-Job Option After 10th: सरकारी नौकरी के लिए 10वीं के बाद इन जगहों पर करें अप्लाईGK Questions : भारतीय करेंसी नोट पर हैं कितनी भाषाएं ? पढ़ें ऐसे 10 सवालों के जवाब